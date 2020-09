Liveticker: Gelingt den Kickers der vierte Sieg in Folge?

1 Auf Mijo Tunjic (Mitte) war zuletzt mal wieder Verlass. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Oberliga Baden-Württemberg den nächsten Dreier einfahren. Das Team von Trainer Ramon Gehrmann tritt um 19 Uhr beim Göppinger SV an. Hier geht es zum Liveticker.

Göppingen - Bei den Stuttgarter Kickers läuft es derzeit in der Oberliga Baden-Württemberg. Drei Mal in Folge konnte das Team von Trainer Ramon Gehrmann zuletzt gewinnen – das Resultat: Tabellenplatz 2. Am Mittwochabend soll diese Serie fortgesetzt werden. Um 19 Uhr treffen die Blauen auswärts auf den Göppinger SV, der die abgebrochene Saison auf dem zweiten Platz beendet hat.

Ohne Zagaria in Göppingen

In dieser Saison läuft bei den Gastgebern, die aktuell auf dem sechsten Platz rangieren, noch nicht alles rund. Das vergangene Heimspiel ging gar mit 0:7 gegen Tabellenführer SGV Freiberg verloren. Die Kickers müssen gegen die Göppinger auf Abwehrspezialist Denis Zagaria verzichten, der beim 2:0-Heimsieg gegen Neckarsulm wegen einer Notbremse vom Platz gestellt wurde. Wie sich die Degerlocher in Göppingen schlagen, können Sie ab 18.45 Uhr im Liveticker verfolgen.