1. Göppinger SV beim SGV Freiberg: Aufsteiger will Freiberg ärgern – wir zeigen das Spiel im Livestream

Das Abenteuer Fußball-Regionalliga beginnt für Aufsteiger 1. Göppinger SV an diesem Samstag mit dem Spiel beim SGV Freiberg. Es ist das erste von 17 Auswärtsspielen, das Sie mit unserem Livestream verfolgen können.

Der Aufstiegsjubel war kurz, aber heftig, mit viel harter Arbeit hat sich der 1. Göppinger SV in den vergangenen knapp fünf Wochen auf das Abenteuer Fußball-Regionalliga vorbereitet. An diesem Samstag (14 Uhr) geht es mit dem Spiel beim SGV Freiberg los – und mit der Aufgabe beim Vorjahresvierten wartet gleich eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. „Freiberg zählt für mich zu den Topmannschaften. Ich erwarte das Team meines Kollegen Roland Seitz unter den ersten Sechs“, sagt Göppingens Trainer Gianni Coveli.

Sein GSV dagegen gehört als Neuling zu den Außenseitern in der vierthöchsten Spielklasse im Land. „75 Prozent der Vereine arbeiten unter Profibedingungen, wir zählen nicht dazu. Deshalb geht es in der ersten Saison einzig und allein darum, drin zu bleiben. Gelingt dies, hast du die Chance, dich nachhaltig zu entwickeln“, erklärt Coveli. Dabei blickt man unterm Hohenstaufen gerne zu einem Erstligisten in der 45 Kilometer entfernten Nachbarschaft: „Ich werde jetzt sicher nicht von der Bundesliga reden, aber unser Vorbild ist der 1. FC Heidenheim, der den Weg der kleinen Schritte gegangen ist und sich kontinuierlich weiterentwickelt hat.“

Lesen Sie auch

Zunächst aber fiebern in Göppingen alle dem Auftakt entgegen. Gegner SGV Freiberg tankte am Dienstag mit einem 9:2 im WFV-Pokal-Zweitrundenspiel bei Landesligist TV Oeffingen Selbstvertrauen.

Sie können diese Partie sowie alle weiteren 16 Auswärtsspiele des 1. Göppinger SV bei uns im Livestream verfolgen. Wir übernehmen dabei die Bewegtbilder von leagues.football. Mit dem Abschluss eines digitalen Abonnements können sie gleichzeitig auch alle 17 Auswärtsspiele der Stuttgarter Kickers verfolgen, zudem alle Plus Artikel quer durch die Ressorts lesen. Im Sport zum Beispiel die Berichterstattung über den VfB Stuttgart und die Stuttgarter Kickers, aber auch über Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen.

Am Bildschirm live mitfiebern – so geht’s:

Sie haben bereits ein digitales Abo – inklusive unserer Plus Artikel? Dann müssen Sie nichts weiter machen und können die Streams nach dem Einloggen auf unserer Homepage sehen.

Sie sind noch kein Abonnent? Dann sichern Sie sich hier Ihr Abo und fiebern Sei bei allen Auswärtsspielen der 1. Göppinger SV live mit. Darüber hinaus können Sie mit dem Abo unsere gesamte Berichterstattung zu unseren Sportvereinenn wie Frisch Auf Göppingen, Stuttgarter Kickers, 1. Göppinger SV oder VfB Stuttgart – und natürlich auch darüber hinaus alle weiteren Plus-Artikel – frei lesen.

Sie sind Abonnent der gedruckten Ausgabe? Als Zeitungsabonnent (Mo.-Sa.) können Sie sich unter „Mein Abo“ hier auf unserer Webseite registrieren und im Anschluss den uneingeschränkten Streaming-Zugang nutzen.

Sie haben sich bereits für den Digitalzugang registriert? Dann melden Sie sich einfach mit Ihren Zugangsdaten auf unserer Website an und seien Sie live dabei.