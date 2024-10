Der 1. Göppinger SV hat in der Regionalliga Südwest einen wichtigen Sieg beim FC 08 Villingen gefeiert. Die Tore der Partie sehen Sie hier im Video.











Es war das mit Spannung erwartete Duell der Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga. Und am Ende jubelte der Vorjahres-Oberliga-Vizemeister 1. Göppinger SV in einem Spiel auf Augenhöhe beim Vorjahres-Meister FC 08 Villingen. Die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli gewann vor 876 Zuschauern mit 3:1.