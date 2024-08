1. Göppinger SV bei Eintracht Trier: Göppingen will ersten Sieg – wir übertragen Partie in Trier live

Göppingen will ersten Sieg – wir übertragen Partie in Trier live

1 Mohamed Baroudi will mit Göppingen den ersten Dreier in der Regionalliga. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der 1. Göppinger SV wartet in der Regionalliga Südwest weiter auf den ersten Sieg. Nun geht es am Samstag zu Aufsteiger Eintracht Trier. Wir übertragen die Partie live.











Auch im vierten Anlauf hat es nicht geklappt: Der Aufsteiger 1. Göppinger SV wartet in der Regionalliga Südwest weiter auf den ersten Sieg. Am vergangenen Samstag kam die Elf von Trainer Gianni Coveli im Heimspiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz trotz Führung nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Adrian Freiwalds Blitztor in der ersten Spielminute konnten die Gäste durch Nils Fischer kurz nach der Halbzeit egalisieren.