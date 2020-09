17 Der Jubel nach dem Sieg in Mainz ist bei den VfB-Profis groß. Doch zugleich richtet sich der Blick nach vorn. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat seinen ersten Auswärtssieg in Mainz seit 15 Jahren geholt – und das in überzeugender Manier. Kein Wunder, dass die Spieler dies entsprechend auf Instagram feiern.

Stuttgart - Es ist schon eine ganze Weile her, dass der VfB Stuttgart und alle, die es mit ihm halten, einen 4:1-Auswärtssieg feiern durften. Am 12. Mai 2018 zeigte der VfB in München einen Auftritt wie aus einem Guss. An diesem Samstag in Mainz gelang den Schwaben nun wieder ein sehr erfolgreicher Auswärts-Auftritt, der zugleich die seit 15 Jahren andauernde Negativserie in der Gutenberg-Stadt beendete.

Tags darauf ist das Echo auf das Spiel durchaus positiv, so feiert die nationale Presse die Schwaben geradezu. Auch die VfB-Spieler genießen den Erfolg sichtlich, wie ein Blick in das von ihnen präferierte soziale Netzwerk Instagram zeigt.

„Spiel gedreht, drei Punkte geholt. Stolz“, jubelt etwa Keeper Gregor Kobel.

Auch Silas Wamangituka hält es kurz und knapp.

Viele Akteure richten den Blick zugleich nach vorn. Etwa Wataru Endo: „Weiter so!“

Auch Sasa Kalajdzic, der seinen zweiten Treffer im zweiten Spiele erzielte, zeigt sich fokussiert. „Wir machen weiter“, schreibt der Österreicher.

„Da geht noch mehr“, findet auch Roberto Massimo.

Die Debütanten Tanguy Coulibaly und Mateo Klimowicz freuen sich darüber entsprechend. „Glücklich und stolz nach meinem Bundesliga-Debüt“, jubelt der Franzose.

Während der junge Argentinier sich „Glücklich über unsere ersten drei Punkte in der Bundesliga und mein erstes Tor beim VfB“ zeigt.

Orel Mangala feiert dafür einfach beide. „Sauber, meine Brüder!“, kommentiert der belgische Mittelfeldmotor.

Unsere Redaktion blickt derweil etwas nüchterner auf die Begegnung – in unserem Video-Fazit zur Partie.

