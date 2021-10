1 Zeigte gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen eine starke Leistung: Kickers-Torwart Ramon Castellucci. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers müssen am Mittwochabend beim heimstarken 1. FC Rielasingen-Arlen ran. Gelingt den Blauen im Nachholspiel ein Sieg? Hier geht es zum Liveticker.















Link kopiert

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers wollen in der Oberliga Baden-Württemberg nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Samstag beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen zurück in die Erfolgsspur. Die Möglichkeit dazu bietet sich der Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal bereits an diesem Mittwoch.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Lutz Siebrecht verlässt die Blauen

Dann treffen die Degerlocher im Nachholspiel auswärts auf den 1. FC Rielasingen-Arlen (Anpfiff 18.30 Uhr). Verzichten müssen die Blauen weiterhin auf Kapitän Mijo Tunjic und Markus Obernosterer. Die Aufgabe gegen den aktuell Tabellenfünften könnte schwieriger kaum sein: Der 1. FC Rielasingen-Arlen ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen.

Dennoch ist ein Sieg der Kickers dringend nötig, will man in der Tabelle nicht den Anschluss an Tabellenführer Freiberg verlieren. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Weiter geht es für den Stuttgarter Oberligisten am Samstag (14 Uhr). Dann empfängt man im Gazi-Stadion auf der Waldau den 1. Göppinger SV.