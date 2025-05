„Macht keinen Sinn“: Funkel bleibt nicht länger in Köln

1 Friedhelm Funkel wird nicht Trainer des 1. FC Köln bleiben. Foto: Federico Gambarini/dpa/Federico Gambarini

Die Entscheidung ist gefallen. Kölns Aufstiegscoach Friedhelm Funkel hat es sich nicht leicht gemacht.











Der 1. FC Köln wird ohne Trainer Friedhelm Funkel in die neue Bundesliga-Saison starten. Der 71-Jährige, der die Kölner in den letzten beiden Saisonspielen zum Aufstieg führte, wird nicht länger im Club bleiben. Dies sagte der Coach dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Als Grund nannte Funkel, dass er nicht „die 100-prozentige Zustimmung in den Gremien gespürt“ habe.