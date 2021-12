So lobt Pellegrino Matarazzo Kapitän Wataru Endo

Mit dem Spiel beim 1. FC Köln an diesem Sonntag geht für Wataru Endo ein kraftraubendes Jahr zu Ende. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo lobt seinen Kapitän überschwänglich.















Stuttgart - Um eines vorweg zu nehmen: Nein, Wataru Endo will keine Pause, zumindest keine längere, als sie seine Teamkollegen bekommen werden. Vor ein paar Tagen, da saßen der japanische Dauerrenner und Pellegrino Matarazzo bei einem grünen Tee zusammen, und der Trainer des VfB Stuttgart bot seinem Kapitän an, nach der kurzen Winterpause zwei Tage später als der Rest der Mannschaft in die Vorbereitung einzusteigen.

Endo aber wird wie der Rest des Teams am 30. Dezember wieder auf der Matte stehen und zum Auftakt der Rückrunden-Vorbereitung das tun, was er schon seit Monaten tut: vorangehen. Trotz aller Strapazen.

Dass er das Angebot abgelehnt habe, spreche „für ihn und seinen Charakter“, sagte Matarazzo, der mit Endo über das „unglaubliche Pensum“ gesprochen hatte, das der Kapitän in diesem Kalenderjahr abgespult hat. So bestreitet der Mittelfeldmann beim Hinrunden-Abschluss beim 1. FC Köln an diesem Sonntag (17.30 Uhr) sein 52. Pflichtspiel im Jahr 2021.

„Es ist unglaublich, was der Junge leistet und geleistet hat in den letzten Monaten“, sagte Matarazzo weiter über Endo – aus gutem Grund. Denn zu den 32 Liga- und zwei DFB-Pokalspielen, die der Japaner seit Anfang Januar absolviert hat, kamen noch elf Länderspiele und die sechs Auftritte mit der japanischen Olympia-Auswahl bei den Spielen in Tokio im Sommer. „Ich bewundere seine Mentalität und seine Einstellung“, betonte daher Matarazzo, der hervorhob, dass Endos Formkurve trotz aller Strapazen zuletzt wieder nach oben gezeigt habe.

Die Grenze

Phasenweise wirkte Endo im Verlauf der Hinrunde allerdings überspielt. Ein „kleines Leistungstief“ habe er zwischendurch gehabt, sagte Matarazzo. Was bei dem Japaner aber bedeute, dass er es „immer noch ordentlich“ gemacht habe, weil er eben „immer marschiert und macht und tut“, wie es der VfB-Coach vor der Partie in Köln weiter ausdrückte: „Wataru geht immer an seine Grenze, wo auch immer die ist.“

Zum Hinrundenabschluss wird Endo nun in Köln wieder die Grenzen ausloten – und das gegen einen Gegner, der unter Trainer Steffen Baumgart eine starke Hinserie spielte und daher mit Selbstvertrauen in die Partie geht. „Ich bin mit der kompletten Situation wirklich zufrieden, die Mannschaft zeigt ein ganz anderes Gesicht als vor einem halben Jahr“, sagte Baumgart, der den FC im Sommer noch als Fast-Absteiger übernommen hatte.

Er sehe den Job in Köln weiterhin „als große Herausforderung“, so Baumgart weiter. Es sei „kein Verein, bei dem die Ruhe Einzug hält. Ich bin aber zufrieden und hoffe, dass das lange so bleibt.“

Modeste will’s wieder wissen

Gegen den VfB Stuttgart muss Baumgart nun wie zuletzt beim 3:2-Sieg in Wolfsburg auf die Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri und Dejan Ljubicic verzichten. Torjäger Anthony Modeste, der den FC Ende Oktober zum 2:0-Sieg in der zweiten DFB-Pokalrunde beim VfB schoss, und auch Salih Özcan sind nach Trainingspausen wieder bei der Mannschaft. „Ob sie in der Startelf stehen, werden wir vor dem Spiel sehen“, sagte Baumgart.

