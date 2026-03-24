1. FC Heidenheim: Statt Verbandsliga – klare Tendenz zum Start in U-21-Nachwuchsliga

In der Oberliga darf der 1. FC Heidenheim mit seiner U21 nicht starten, nun tendiert der Bundesligist dazu, statt in der Verbandsliga an der neuen U-21-Liga teilzunehmen.
Zumindest die ambitionierten Verbandsligisten werden aufatmen, da ein potenzieller Aufstiegskonkurrent wohl wegfällt. Denn wie es aussieht, wird der 1. FC Heidenheim mit seiner künftigen U21 in der kommenden Saison nicht am Spielbetrieb der höchsten württembergischen Spielklasse teilnehmen. Stattdessen tendiert der FCH eindeutig dazu, in der geplanten U-21-Liga an den Start zu gehen.