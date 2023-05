1 Die Heidenheimer Mannschaft feierte am Montag mit den Fans den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg. Foto: dpa/Heiko Becker

Große Party in Heidenheim: Nach dem erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hat sich der 1. FC Heidenheim feiern lassen. Mehrere Tausend Fans waren am Start.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach dem Aufstieg am Sonntag folgte am Montag beim 1. FC Heidenheim die große Party. Mehrere Tausend Fans feierten den erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. „Das ist unfassbar“, sagte Trainer Frank Schmidt in der Arena des Ostalb-Clubs. „2003 kam ich mit meiner Familie wieder hierher und habe vor 250 Zuschauern im Albstadion gespielt.“ Nun ist der 49-Jährige einer der Garanten für den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte.