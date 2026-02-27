1. FC Heidenheim: Kein Startrecht für die U21 des FCH in der Oberliga

Der 1. FC Heidenheim darf mit seiner künftigen U21 nicht in der Oberliga starten. Dies entschied die Gesellschafterversammlung der Oberliga.
Der 1. FC Heidenheim plant schon seit mehreren Monaten, in der Saison 2026/27 wieder mit einer zweiten Mannschaft am Spielbetrieb teilzunehmen und hatte den Antrag auf ein Startrecht in der Fußball-Oberliga gestellt. Dies wurde nun abgelehnt: Denn die Gesellschafterversammlung der OLBW gGmbH, Trägergesellschaft der Oberligen Baden-Württemberg, hat sich gegen eine Änderung ihres Ligastatuts entschieden, die es neu gemeldeten zweiten Mannschaften ermöglichen würde, direkt in der Oberliga zugelassen zu werden.