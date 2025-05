1. FC Heidenheim: Keeper Müller reagiert emotional nach Krankenhaus-Entlassung

1 Kevin Müller musste nach dem heftigen Zusammenprall ausgewechselt werden. Foto: Harry Langer/dpa/Harry Langer

Nach dem heftigen Zusammenprall beim 0:0 des 1. FC Heidenheim gegen den VfL Bochum richtet FCH-Torwart Müller ein Dankeschön an seine Unterstützer. Er schildert auch Folgen der Gehirnerschütterung.











Nach dem heftigen Zusammenprall in der Bundesliga-Partie gegen den VfL Bochum ist Heidenheims Torhüter Kevin Müller am Montag aus dem Krankenhaus entlassen worden und hat sich mit emotionalen Worten für die Hilfe und Unterstützung bedankt. In seinem besonderen Dank an seine Frau berichtete der 34 Jahre alte Fußballprofi von Details, wie es ihm in den vergangenen Tagen gegangen ist.