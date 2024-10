1. FC Heidenheim in der Conference League

1 Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald (rechts) mit seinem Erfolgstrainer Frank Schmidt. Foto: //Eduard Martin

Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des 1. FC Heidenheim, spricht über den Europapokal in der Provinz, die Sprache als Auswahlkriterium bei der Spielersuche und die Anzugsfrage beim Trainer.











Den Geschichtsbüchern des Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim wird am Donnerstag (18.45 Uhr) ein neues Kapitel hinzugefügt. Denn dann tritt der Emporkömmling von der Ostalb erstmals auf europäischer Bühne an – in der Conference League gegen Olimpija Ljubljana.