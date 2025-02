1. FC Heidenheim in der Bundesliga: Nach dem Europa-Aus: mit müden Beinen in den Abstiegskampf

1 Heidenheims Trainer Frank Schmidt besitzt in seinem Team nur wenige überdurchschnittliche Spieler wie die Bayern-Leihgabe Paul Wanner (re.). Foto: IMAGO/Sport/foto Rudel/Herbert Rudel

Nach dem Aus in der Conference League wird der Weg zum Klassenverbleib für den 1. FC Heidenheim kein leichter: Europa hat Kraft gekostet: Nun geht es zu RB Leipzig. Ein Team, gegen das es für die Schmidt-Elf bisher nie Punkte gab.











Er hat zu Verbandsligazeiten beim 1. FCH angeheuert, hat ihn in der Oberliga als Trainer übernommen und bis in den Europapokal geführt. Als nun am Donnerstagabend durch die 1:3-Niederlage in der Verlängerung gegen den FC Kopenhagen das Aus in den Play-offs der Conference League amtlich und damit der Trip durch Europa beendet war, da musste sich der Heidenheimer Erfolgscoach Frank Schmidt erst einmal sammeln: „Wir haben hier richtig eins in die Fresse bekommen“, sagte die Trainerikone von der Ostalb, „das tut ordentlich weh.“