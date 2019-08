1 Tim Walter und der VfB Stuttgart stehen vor dem zweiten Saisonspiel. Der Trainer hat ein Personalpuzzle in der Innenverteidigung zu lösen. Foto: Pressefoto Baumann

Die zweite Liga hat den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Wir begleiten die aktuelle Partie des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim mit einem Spieltagsblog und starten mit der Pressekonferenz an diesem Freitag.

Stuttgart/Heidenheim - Es geht weiter für den VfB Stuttgart – nach dem Auftaktsieg in der zweiten Bundesliga geht es für die Mannschaft von Tim Walter nun nach Heidenheim. Es steht eine Begegnung mit lokalem Bezug auf dem Spielplan: Der VfB Stuttgart tritt beim Tabellenführer an (Sonntag, 13.30 Uhr, VfB-Liveticker).

• Wer besetzt die Position neben Kapitän Kempf?

• Lokalduell auf der Ostalb

• VfB reist bereits am Vortag an

Unsere Redaktion bietet wie schon in der Vorsaison einen Spieltagsblog an, der die VfB-Woche multimedial begleitet. Wissenswertes, aktuelle Informationen, Videos und Bilder – hier sind Sie immer auf dem Laufenden. Los geht es mit der Pressekonferenz an diesem Freitag (12 Uhr), die wir mit einem Ticker begleiten.