1. FC Heidenheim gegen FC Chelsea: „Heidenheim ist wie London“: Stadt stellt sich in Video Fußball-Fans vor

Der 1. FC Heidenheim empfängt am morgigen Donnerstag den renommierten Premier-League-Klub FC Chelsea aus London. Mit einem lustigen Video begrüßt die schwäbische Stadt die englischen Fans im Ländle und stellt dabei einen mutigen Vergleich an.

Von einem „Jahrhundertspiel“ ist derzeit bei Fußball-Fans in Heidenheim die Rede. Denn am morgigen Donnerstag empfängt der dortige Bundesligist einen Weltklub aus London – den FC Chelsea. Ein Jahr nach dem Aufstieg in die Bundesliga hatte sich der 1. FC Heidenheim für die Conference League qualifiziert und seitdem seit Ende August feststeht, dass der Klub von der Ostalb auf den renommierten englischen Topclub trifft, ist die Begeisterung in der 50.000-Einwohner-Stadt groß.

„Heidenheim ist im Grunde wie London, nur eben in klein“

Dass die beiden Vereine schwierig miteinander zu vergleich sind, zeigt schon der Blick auf die Kaderwerte: Etwa 900 Millionen Euro mehr stecken in dem Klub aus London. Und auch die beiden Städte selbst haben nicht wirklich viel miteinander gemeinsam. Oder etwa doch? „Heidenheim ist im Grunde wie London, nur eben in klein.“ Diese mutige Prämisse stellt zumindest die baden-württembergische Stadt in einem kurzen Video auf Instagram auf, in dem sie die Londoner Fußball-Fans im “charmanten Heidenheim an der Brenz“ willkommen heißen, das „fast so toll ist“ wie die Hauptstadt Großbritanniens:

Doch der Clip stellt diese Behauptung nicht auf, ohne sie mit Beispielen zu untermauern. Los geht es mit einigen Sehenswürdigkeiten. „Wir wissen, ihr liebt Schlösser und ihr habt auch viele Schlösser“, erzählt eine Frauenstimme auf Englisch. „ Also werdet ihr auch unser Schloss lieben: das Schloss Hellenstein.“ Und die Festungsanlage des schwäbischen Städtchens habe einen großen Vorteil: Es gibt keine langen Besucherschlangen. Und während die englische Metropole mit dem Tower of London Touristen anlockt, habe Heidenheim das „Türmle“ anzubieten.

„Wenn sich der Schwabe aus dem Fenster lehnt“

Weiter geht der Vergleich bei den öffentlichen Grünanlagen und Gewässern. So sei der Brenzpark im Grunde wie der Hyde Park – nur eben etwas kleiner. Und die Brenz sei wie die Themse, „nur ohne den Verkehr und Dreck“ – und auch hier eben etwas kleiner. Zu guter Letzt ist dann noch die Luft dran: „You have city smog and we have city fog.“ (zu Deutsch: Ihr habt Smog, wir haben Nebel)

Einem Großteil der Nutzer gefällt das humorvolle Begrüßungsvideo. „Herrlich“, „sehr cool gemacht“ und „wie cool ist das denn bitte“ ist dort in der Kommentarspalte zu lesen. Für eine Userin ist der aufgestellte Vergleich allerdings doch etwas optimistisch: „Wenn sich der Schwabe aus dem Fenster lehnt“, schreibt sie unter dem Post. Von den rund 1.200 erwarteten Fans aus London hat sich noch niemand unter dem Video geäußert. Es bleibt also abzuwarten, was sie von Heidenheim halten. Und spannend bleibt auch, wer das große Duell morgen für sich entscheidet.