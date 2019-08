Liveticker: Kickers wollen Sieg in der Goldstadt

1 In Bissingen gab es zuletzt eine Niederlage. In Pforzheim wollen die Kickers um Nico Blank wieder als Sieger vom Platz gehen. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem deutlichen 5:1-Sieg im Pokal am Samstag in Pforzheim nachlegen und in der Liga den nächsten Dreier feiern. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Stuttgart - Souverän zogen die Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal unter der Woche in die dritte Runde ein (5:1-Sieg bei Türkspor Neu-Ulm). Nun wollen die Blauen auch in Pforzheim jubeln. Um 14 Uhr rollt auf dem Holzhof der Ball gegen den CfR – eine schwierige Aufgabe. Die Pforzheimer luchsten zuletzt dem Tabellenführer 1. Göppinger SV ein 0:0-Unentschieden ab. „Ein starke Truppe“, findet auch Lutz Siebrecht, Sportlicher Leiter der Stuttgarter Kickers.

Vor allem im Sturm hat Kickers-Trainer Ramon Gehrmann die Qual der Wahl. Mit Cristian Giles, Mijo Tunjic, Noah Lulic (Tor gegen Neu-Ulm), Shkemb Miftari (zwei Tore gegen Neu-Ulm) und Leander Vochatzer (Tor gegen Neu-Ulm) stehen dem 45-Jährigen gleich fünf Stürmer zur Auswahl, die sich zuletzt in guter Form befanden.

Wie sich die Kickers in Pforzheim schlagen, können Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit dem Amateurfußballportal FuPa.net und den Stuttgarter Kickers, ab 13.30 Uhr anbieten, verfolgen.