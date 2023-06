PH will Künstler krisenfester machen

Wege aus der Coronamisere: Mit 1,6 Millionen Euro Fördergeld will das Institut für Kulturmanagement an der PH Ludwigsburg freie Künstler und Soloselbstständige krisenfester machen.









Ludwigsburg - Musikschaffende, Tänzerinnen und Tänzer, bildende und darstellende Künstler, Designer, Architekten, Bühnenbildner, Restauratoren: Viele Menschen, die in diesen Sparten arbeiten, hat die Coronapandemie in existenzielle Nöte gebracht. Um diese Berufsgruppen besser zu wappnen, hat das Institut für Kulturmanagementder Pädagogischen Hochschule jetzt den Zuschlag für 1,6 Millionen Euro aus dem Programm React-EU erhalten. Mit dem Fördergeld will das Team um die Projektleiterin Petra Schneidewind die Kompetenzen freischaffender Künstlerinnen und Künstler stärken und sie „krisenfester“ machen.