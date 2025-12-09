1,5 Millionen Besucher: Harry Potter-Theaterstück nur noch bis Sommer in Hamburg

4 Nach viereinhalb Jahren und 1,5 Millionen Besuchern verabschiedet sich das Theaterstück aus Hamburg. (Archivbild) Foto: Morris Mac Matzen/Harry Potter und das verwunschene Kind/dpa

Seit Ende 2021 zaubern Harry Potter, seine Freunde und deren Kinder in Hamburg am Großmarkt. Das Theaterstück hat schon mehr als 1,5 Millionen Besucher angelockt. Doch bald ist Schluss.











Link kopiert



Hamburg - Nach viereinhalb Jahren und 1,5 Millionen Besuchern verabschiedet sich das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" im Sommer aus Hamburg. "Wir sind sehr stolz auf unsere Hamburger Produktion, die die erste nicht-englischsprachige Interpretation des Stücks überhaupt war. Die Premiere der Show in Hamburg war einer der Höhepunkte in der Geschichte unserer einzigartigen Produktion und wir freuen uns auf sieben weitere großartige Monate in dieser besonderen Stadt", teilten die Produzenten Sonia Friedman und Colin Callender mit. Im Herbst 2026 soll es in dem Theater eine neue Show geben.