1,2 Millionen Dollar in nur einer Woche: American Pie-Star Shannon Elizabeth startet bei OnlyFans durch

Shannon Elizabeth (52) ist zurück im Rampenlicht - allerdings anders, als viele erwartet hätten. Die Schauspielerin, die als Nadia in "American Pie" einer ganzen Generation in Erinnerung blieb, soll in ihrer ersten Woche auf OnlyFans mehr als 1,2 Millionen Dollar eingenommen haben. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety" unter Berufung auf Insider und ein Statement ihres Managers Andy Bachman, CEO von Creators Inc. Bachman bestätigte demnach, dass Elizabeth in der ersten Woche einen siebenstelligen Betrag erzielt habe.

Die OnlyFans-Seite der 52-Jährigen ging am 16. April online. Die Schauspielerin verkündete kurz vor dem Start ihrer OnlyFans-Karriere im Gespräch mit dem "People"-Magazin, dass sie es satt habe, in Hollywood zu arbeiten, wo "andere Leute die Geschichte und den Ausgang meiner Karriere bestimmten".

Shannon Elizabeth will "sexy Seite von mir zeigen"

"In diesem neuen Kapitel geht es darum, das zu ändern, eine sexy Seite von mir zu zeigen, die noch niemand gesehen hat, und meinen Fans näher zu sein." Sie fügte hinzu: "Ich habe mich für OnlyFans entschieden, weil ich so direkt mit meinem Publikum in Kontakt treten, nach meinen eigenen Vorstellungen kreativ sein und einfach frei sein kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies die Zukunft ist."

Dass es so steil losgeht, dürfte selbst Branchenkenner überrascht haben. Elizabeth reiht sich damit in eine Liste prominenter OnlyFans-Neuzugänge ein, zu der unter anderem Carmen Electra, Bhad Bhabie, Mia Khalifa, "Sopranos"-Star Drea de Matteo und Sophie Rain zählen. De Matteo etwa hatte 2024 öffentlich gemacht, dass die Einnahmen aus nur einem Monat auf der Plattform ihr Haus vor der Zwangsversteigerung bewahrten.