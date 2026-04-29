1,2 Millionen Dollar in nur einer Woche: American Pie-Star Shannon Elizabeth startet bei OnlyFans durch

"American Pie"-Star Shannon Elizabeth ist offenbar erfolgreich bei OnlyFans gestartet: Die Schauspielerin soll in ihrer ersten Woche mehr als 1,2 Millionen Dollar eingenommen haben.
Shannon Elizabeth (52) ist zurück im Rampenlicht - allerdings anders, als viele erwartet hätten. Die Schauspielerin, die als Nadia in "American Pie" einer ganzen Generation in Erinnerung blieb, soll in ihrer ersten Woche auf OnlyFans mehr als 1,2 Millionen Dollar eingenommen haben. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety" unter Berufung auf Insider und ein Statement ihres Managers Andy Bachman, CEO von Creators Inc. Bachman bestätigte demnach, dass Elizabeth in der ersten Woche einen siebenstelligen Betrag erzielt habe.