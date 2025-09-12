1&1: Hat der Warntag das Handynetz lahmgelegt?

Ausgerechnet am Jahrestag von 9/11 piepste es penetrant, auf dem Display erschien ein Hinweis. Doch kurz danach ging im Handynetz von 1&1 gar nichts mehr.
Unmittelbar nach der Probewarnung des nationalen Warntags ist das Handynetz des Telekommunikationsunternehmens 1&1 gestört gewesen. Es sei „kurzzeitig für einen geringen Teil unserer Kunden zu Einschränkungen bei der Mobilfunknutzung“ gekommen, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Die Entstörung sei unverzüglich erfolgt. Die Ursache war zunächst unklar. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.