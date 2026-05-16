Es lebe die Mutterstadt! Zum 0711-Jubiläum kommen am 23. Mai HipHop-Legenden aus ganz Deutschland in Stuttgart zusammen. Wer spielt wann und wo gibt es noch Tickets? Ein Überblick.
30 Jahre ist es her, dass die Stuttgarter Kreativ-Agentur und HipHop-Base 0711 mit dem legendären Album „Kopfnicker“ der Stuttgarter Band Massive Töne die Szene aufmischte. Zum Jubiläum im Rahmen des SWR- Sommerfestivals am 23. Mai lässt sich die Crew nicht lumpen und feiert gemeinsam mit Rap-, Pop- und HipHop-Größen aus ganz Deutschland eine „Family Jam“ auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Nicht ohne Weggefährtinnen und Weggefährten und prominente Gäste, versteht sich: Neben den Massiven Tönen geben sich etwa Max Herre, Jan Delay, Clueso, Marteria, Afrob und viele weitere die Ehre.