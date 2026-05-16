Es lebe die Mutterstadt! Zum 0711-Jubiläum kommen am 23. Mai HipHop-Legenden aus ganz Deutschland in Stuttgart zusammen. Wer spielt wann und wo gibt es noch Tickets? Ein Überblick.

30 Jahre ist es her, dass die Stuttgarter Kreativ-Agentur und HipHop-Base 0711 mit dem legendären Album „Kopfnicker“ der Stuttgarter Band Massive Töne die Szene aufmischte. Zum Jubiläum im Rahmen des SWR- Sommerfestivals am 23. Mai lässt sich die Crew nicht lumpen und feiert gemeinsam mit Rap-, Pop- und HipHop-Größen aus ganz Deutschland eine „Family Jam“ auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Nicht ohne Weggefährtinnen und Weggefährten und prominente Gäste, versteht sich: Neben den Massiven Tönen geben sich etwa Max Herre, Jan Delay, Clueso, Marteria, Afrob und viele weitere die Ehre.

Die Show ist bereits ausverkauft. Wie man dennoch an Tickets kommen kann, wer wann spielt, worauf man beim Einlass achten sollte und was sonst geboten ist, fassen wir hier zusammen.

Wie sieht das Line-up aus?

Die Gästeliste ist ein Spiegel der deutschen Hip-Hop-Geschichte. Folgende Künstlerinnen und Künstler sind für das Event auf dem Schlossplatz angekündigt:

Afrob

Clueso

Cora E

Curse

Das Bo

Denyo von den Beginnern

Harris

Jan Delay

Marteria

Massive Töne

Max Herre

Meli von Skills en Masse

Stieber Twins

Tefla & Jaleel

Toni L

Lucy Duffner (Support)

und weitere Überraschungsgäste

Wann ist Einlass?

Der Einlass zum Jubiläumskonzert auf dem Schlossplatz beginnt um 18 Uhr.

Wer spielt wann?

Eröffnet wird das Jubiläumskonzert von der Independent-Künstlerin Lucy Duffner. Die Stuttgarterin sorgt ab 19 Uhr mit einem tanzbaren Mix aus Techno-Beats, Rap und Partyschlager für Stimmung. Duffner selbst verortet ihre Musik „irgendwo zwischen Drum-Rave und Euphorie-Trip“ – eine angemessene Vorlage, bevor HipHop-, Pop- und Rap-Größen aus ganz Deutschland die Bühne erobern. Auf Lucy Duffner folgt ein DJ-Warm-up, ab 20.30 Uhr beginnt dann die Show.

Wie ist die Show aufgebaut?

Beim Konzert treten nicht – wie bei einem klassischen Festival – verschiedene Bands und Acts nacheinander mit ihrer üblichen Setlist auf. Auch wird es keine klassischen Slots hintereinander geben. SWR und 0711 kündigen ein Show aus vielen verschiedenen Gastauftritten an – eine mögliche Reihenfolge wird nicht verraten. „Die Acts spielen eine gemeinsame große Show, die es so zum ersten und letzten Mal geben wird“, erklärt Martin Labacher von 0711. „Ganz im Sinne der ,Kopfnicker Family Jams' früher.“ Der Main Act, die Massiven Töne, wird dabei von den Kolchose-Kollegen Afrob und Max Herre sowie zahlreichen weiteren Künstlerinnen und Künstlern unterstützt.

Beim Konzert wird auch der gebürtige Stuttgarter Max Herre dabei sein. Er wurde als Frontmann der Stuttgarter Hip-Hop-Band Freundeskreis berühmt und verbindet bis heute Rap und Soul mit deutschen Texten. Foto: IMAGO/HMB-Media/Markus Koeller

Wie komme ich noch an Tickets?

Die Tickets waren limitiert, mittlerweile ist das Konzert bereits ausverkauft. Über den SWR-Ticketshop gibt es jedoch die Möglichkeit, sich auf die Warteliste setzen zu lassen.

Alle, die anderweitig ihr Glück versuchen möchten, können noch bis zum 18. Mai um 8 Uhr an einem Gewinnspiel von SWR3 und 0711 auf Instagram teilnehmen und haben so die Möglichkeit, 10 mal 2 Tickets zu gewinnen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ab 18 Jahren möglich. Hinweis: Bei Verlassen des Veranstaltungsgeländes verliert die Eintrittskarte ihre Gültigkeit.

An wen geht der Erlös?

Besucherinnen und Besucher feiern auf dem Schlossplatz nicht nur 0711 und diverse bekannte Acts, sondern auch für den guten Zweck: Pro verkauftes Ticket gehen drei Euro an Herzenssache e. V., die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank.

Was ist auf dem Festivalgelände geboten?

Rund um das Konzertgelände erwartet Besucherinnen und Besucher ein Festival-Bereich mit diversen Angeboten, darunter auch mehrere Getränke- und Essensstände. Wer eine bleibende Erinnerung an die Jubiläumsparty ergattern möchte, kann sich am 0711-Merch-Stand mit exklusiven Shirts passend zur Show ausstatten.

Was darf ich mit aufs Festgelände nehmen – und was nicht?

Laut Veranstaltern ist das Mitbringen von Glasbehältern, Dosen, Plastikkanistern, pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln sowie Waffen und Gegenständen, die wie eine Waffe eingesetzt werden können, verboten.

Regenschirme

Eigene Sitzgelegenheiten

Große Taschen und Rucksäcke (ab 20x30 cm)

Tiere

Erlaubt:

Getränkebehälter als Tetrapack bis zu einer Größe von 0,5 Litern

Hinweis: Auf dem Gelände gibt es keine Garderobe.

Kein Ticket – bekomme ich auch außerhalb des Geländes etwas vom Konzert mit?

Die geballte HipHop-, Rap- und Pop-Power wird auf dem Schlossplatz schwer zu überhören sein – zusätzlich überträgt der SWR das 0711-Konzert von der Hauptbühne auch über eine große Leinwand an der Jubiläumssäule. So können auch Fans, die keine Tickets mehr ergattert haben, vom Schlossplatz und der Königstraße aus mitfeiern.

VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale: Kann man auf dem Gelände Fußball schauen?

Nein, laut Veranstaltern wird das DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern am 23. Mai nicht auf dem Festivalgelände übertragen. Fans müssen sich an diesem Abend also entscheiden: Fußball oder 0711.

Gibt es eine Aftershowparty?

Ja! Nach dem Konzert haben Feierfreudige es nicht weit, denn nur wenige Meter vom Schlossplatz entfernt wird ab 22.30 Uhr weitergefeiert. Bei der Aftershowparty im Pop-up-Club Lerche 22 im Marquardtbau sorgen dann Buna, DJ Ron, DJ Friction und DJ Emilio für angemessene Party-Vibes. Für die Party gibt es keinen Vorverkauf – und eine begrenzte Kapazität an der Abendkasse.