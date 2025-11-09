Der 1. FC Heidenheim zerfällt gegen Bayer Leverkusen - und lässt Zweifel aufkommen: Reicht es für die Bundesliga?
Äußerlich wirkte Frank Schmidt gefasst, doch innerlich brodelte es. Nein, schnaubte der Dauerbrenner, der in über 18 Jahren beim 1. FC Heidenheim schon so viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat, er könne sich „nicht erinnern“, jemals eine derartige Demütigung erlebt zu haben. Es sei „mit der bitterste Moment für uns in der Vergangenheit. Wir sind am Boden“, gab er nach einer für den FCH nahezu beispiellosen Blamage zu.