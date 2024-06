Wenn Italien bei einer Fußball-EM antritt, ist gefühlt ganz Fellbach auf den Beinen – so auch am Donnerstag beim Klassiker gegen Spanien. Wir haben die Bilder der mitfiebernden Italiener.

Wenn zwei Mannschaften wie die Squadra Azzurra und La Furia Roja bei einer EM-Endrunde aufeinandertreffen, ist es stets etwas Besonderes. Immerhin spielt der aktuelle und zweifache Europameister Italien gegen den dreifachen Titelträger Spanien – ein wahrer Klassiker also.

Und so ist es auch wenig verwunderlich, dass die Fans in der italienischen Hochburg Fellbach besonders angespannt waren. Schon vor Beginn des Spiels waren bei der Pizzeria Casa Nostra alle Plätze belegt und direkt mit dem Anpfiff feuerten die Anhänger ihre Squadra Azzura mit voller Kraft an.

Gleich zu Beginn der Partie standen die Italiener schon gehörig unter Druck, die Spanier erarbeiteten sich mehrere Chancen – und so stieg die Anspannung auch in Fellbach. Doch dann konnten sich die Fans wieder etwas beruhigen, denn ihr Team konnte die Partie zumindest etwas offener gestalten.

Italienische Fans hoffen bis zum Schluss auf den Ausgleich

In Halbzeit zwei nahm der Druck der Spanier allerdings wieder zu, und in der 55. Minute war es geschehen: Der Unglücksrabe Riccardo Calafiori erzielte mit einem Eigentor die letzten Endes verdiente Führung für Spanien – bei den Fans in Fellbach schaute man in versteinerte Gesichter. Bis zum Schluss hofften die italienischen Anhänger noch auf einen möglichen Ausgleich – doch es hatte nicht sollen sein.

Ein Trost ist zumindest, dass auch nach der Niederlage noch nichts verloren ist. Ein Punkt im letzten Gruppenspiel gegen Kroatien würde schon für den sicheren Einzug ins Achtelfinale reichen, und selbst bei einer Niederlage bestünde noch die Chance auf ein Weiterkommen.

Wir haben die Bilder der italienischen Fans aus Fellbach in unserer Fotostrecke – viel Spaß beim Durchklicken!