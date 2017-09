Zwischenfall in Bietigheim-Bissingen Unbekannter bedroht zwei junge Männer

Von bin 26. September 2017 - 17:48 Uhr

Ein Unbekannter hat in Beitigheim zwei Männer mit einem Messer angegriffen. Foto: dpa

Zwei junge Männer werden in Bietigheim von einem fremden Mann angesprochen und mit einem Messer bedroht. Der Unbekannte stiehlt auch noch das Handy. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Bietigheim-Bissingen - Am Montag gegen 20.10 Uhr ist ein 22-Jähriger und sein 17 Jahre alter Begleiter auf dem Weimarer Weg in Bietigheim von einem unbekannten Mann angesprochen und bedroht worden. Der Ältere der beiden forderte den Fremden auf, Abstand zuhalten. Daraufhin zog der Unbekannte ein Messer aus seiner Hosentasche und bedrohte ihn. Der 22-Jährige rannte davon und verlor während seiner Flucht sein mitgeführtes Handy. Der Unbekannte nahm das verlorene Handy an sich, bedrohte noch den 17-jährigen Begleiter und machte sich mit seiner Beute aus dem Staub. Bei ihm soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 30 Jahren handeln, der zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß ist und blonde kurze Haare sowie ein blaues T-Shirt trug. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter 0 71 42 /40 50 entgegen.