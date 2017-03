Schüsse in Paris Luftverkehr am Flughafen Orly eingestellt

Von red/afp/dpa 18. März 2017 - 11:36 Uhr

Zwischenfall am Flughafen Orly bei ParisFoto: dpa

Am Pariser Flughafen Orly ist am Samstag ein Mann niedergeschossen worden. Der Flugverkehr wurde komplett eingestellt. Weitere Schüsse aus einem Pariser Vorort wurden gemeldet.

Paris - Am Pariser Flughafen Orly ist am Samstag ein Mann erschossen worden, nachdem er einem Soldaten die Waffe weggenommen hatte. Der Mann habe die Waffe genommen und sei damit in ein Geschäft im Flughafengebäude gelaufen, sagte der Sprecher des französischen Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, der Nachrichtenagentur AFP. Schließlich sei der Mann von Sicherheitskräften getötet worden, sonst sei niemand zu Schaden gekommen.

Mehr zum Thema

Der Luftverkehr an dem Airport sei wegen des Zwischenfalls komplett gestoppt worden. Der Verkehr sei an beiden Terminals eingestellt, teilte der Flughafenbetreiber am Samstag auf Twitter mit. Er rief Passagiere auf, sich nicht zum Flughafen zu begeben.

#Orly #airport Air traffic suspended for Orly South & West terminal. Do not come to the airport. Ongoing Police operation #en— Paris Aéroport (@ParisAeroport) 18. März 2017

Eine Sprecherin sagte, das Gebäude werde evakuiert. Die Flugaufsicht teilte auf Twitter mit, dass manche ankommende Flüge zum Flughafen Charles de Gaulle umgeleitet würden.

Vor dem gewaltsamen Zwischenfall auf dem Pariser Flughafen Orly hat ein Mann in der Nähe von Paris auf Polizisten geschossen und dabei einen von ihnen leicht verletzt. Wie am Samstag aus Polizeikreisen verlautete, stehen die Schüsse in Stains im Departement Seine-Saint-Denis im Zusammenhang mit dem Vorfall in Orly. Die Tat in Stains hatte sich etwa anderthalb Stunden vorher ereignet.

Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zum Angriff am Pariser Flughafen Orly übernommen. Das bestätigte die Behörde am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.