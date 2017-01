Zwiefalten Frau wird von Müllfahrzeug überrollt

Von red/dpa/lsw 23. Januar 2017 - 20:18 Uhr

Die Frau wurde von einem Müllauto überfahren (Symbolbild).Foto: dpa

Eine 65-jährige Frau ist in Zwiefalten von einem Müllauto überrollt und getötet worden. Der Rückfahralarm am Fahrzeug war offenbar defekt.

Zwiefalten - Eine Frau ist am Montag in Zwiefalten (Landkreis Reutlingen) von einem Müllfahrzeug überrollt worden und an den schweren Verletzungen gestorben. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Die 65-Jährige wurde laut den Ermittlern weder vom 34-jährigen Fahrer des Müllwagens noch vom 49-jährigen Kollegen, der gerade Mülleimer zum Leeren holte, gesehen. Der Alarm, der normalerweise beim Rückwärtsfahren ertönt, war nach Angaben der Ermittler defekt. Man gehe davon aus, dass sich die Frau der Gefahr nicht bewusst gewesen ist.

Der Ehemann der 65-Jährigen, der sein in der Nähe geparktes Auto geholt hatte, sowie die beiden Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens wurden von Notfallseelsorgern betreut.