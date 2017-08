Zweite Staffel der Netflix-Serie Das sind die Neuen bei „Tote Mädchen lügen nicht“

Von sah 10. August 2017 - 15:53 Uhr

Das Warten hat ein Ende. Netflix gibt die Neuzugänge für die zweite Staffel von „Tote Mädchen lügen nicht“ bekannt. Foto: AP

Netflix gibt die Neuzugänge für die zweite Staffel von „Tote Mädchen lügen nicht“ bekannt. Ben Lawson, Kelli O’Harra, Anne Winters und vier Weitere sind dabei.

Stuttgart - Die Besetzung der Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ des Streaming-Dienstes Netflix wächst. Laut Bericht des US-Magazins Variety werden für die zweite Staffel sieben neue Charaktere eingeführt. Anne Winters, Bryce Cass, Chelsea Alden, Allison Miller, Samantha Logan, Kelli O’Hara und Ben Lawson übernehmen die Rollen. Hier stellen wir die neuen Gesichter der Serie, die von dem Suizid einer Highschool-Schülerin handelt, vor.

Anne Winters

Anne Winters wird die Rolle der Chloe spielen, ein It-Girl und Cheerleader an der Liberty High School. Die 23-Jährige war bisher unter anderem in den TV-Serien „The Fosters“ und „Tyrant“ zu sehen.

Bryce Cass

Bryce Cass wird den rebellischen Störenfried Cyrus verkörpern. Die Rolle in „Tote Mädchen lügen nicht“ ist die erste große Rolle für den 19-Jährigen. Bisher sah man ihn eher in Nebenrollen.

Chelsea Alden

In der neuen Staffel wird Chelsea Alden die Schwester von Cyrus, Mackenzie, spielen. Die soll künstlerisch und witzig sein und kein Blatt vor den Mund nehmen. Alden ist bekannt aus der FX-Serie „American Horrer Story“ und der HBO-Produktion „Veep“.

Allison Miller

Ebenfalls mit dabei ist Allison Miller, die die Rolle der Sonya, eine zielstrebige Prozessanwältin, übernimmt. Bekannt wurde die US-Schauspielerin durch Rollen in den Fernsehserien „Kings“ und „Terra Nova“.

Samantha Logan

Samantha Logan spielt in der zweiten Staffel Nina, eine Sportlerin an der Schule, die ein Geheimnis mit sich herumträgt. Vorher spielte die 20-Jährige unter anderem in der Serie „The Fosters“ und dem Film „The Empty Man“.

Kelli O’Hara

Die Anwältin Jackie, die sich leidenschaftlich für Opfer von Mobbing einsetzt, wird von Kelli O’Hara gespielt. Für ihren Auftritt im Broadway-Stück „The King an I“ bekam O’Hara einen Tony Award.

Ben Lawson

Der Australier Ben Lawson wird Rick, den Baseball Coach der Liberty High, spielen. Er war bisher unter anderem in den Serien „Two Broke Girls“ und „Modern Family“zu sehen.

Zweite Staffel kommt 2018

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „Tote Mädchen lügen nicht“ sind bereits im Gange. Voraussichtlich 2018 wird die Fortsetzung anlaufen. Den Trailer zur zweiten Staffel gibt es seit drei Monaten auf YouTube.

Die Netflix-Produktion „Tote Mädchen lügen nicht“ erzählt von der Highschool-Schülerin Hannah Bakers, die Suizid begeht. Vor ihrem Tod hinterlässt sie Kassetten, auf denen sie erzählt, warum sie sich umgebracht hat. Die Serie ist umstritten, denn Experten befürchten Nachahmungstaten.