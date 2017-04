Zweite Liga Union Berlin bleibt im Aufstiegsrennen

Von red/dpa 28. April 2017 - 20:35 Uhr

Die Berliner Torschützen unter sich: Damir Kreilach (links) und Philipp Hosiner.Foto: dpa

Union Berlin gewinnt sein Heimspiel gegen Sandhausen und behält damit den Anschluss im Aufstiegsrennen. Der FC St. Pauli machte gegen Heidenheim dagegen einen großen Schritt zum Klassenerhalt.

Düsseldorf - Union Berlin hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball- Bundesliga vorgelegt. Die Wuhlheider sind nach einem 2:1 (1:0)-Erfolg am Freitag gegen den SV Sandhausen punktgleich mit dem Tabellendritten Hannover 96 sowie dem Tabellenzweiten Eintracht Braunschweig. Nur auf Grund des schlechteren Torverhältnisses steht Berlin derzeit auf Rang vier. Braunschweig und Hannover spielen erst noch am Wochenende. Im Abstiegskampf entledigte sich der VfL Bochum all seiner Sorgen, besiegte Dynamo Dresden dank einer Aufholjagd mit 4:2 (0:2). Auch dem FC St. Pauli gelang beim 3:0 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim ein großer Schritt zum Klassenerhalt.

