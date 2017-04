Zweite Feinstaubalarm-Saison geht zu Ende Das halten Stuttgarter vom Feinstaub-Alarm

Von red 11. April 2017 - 11:53 Uhr

Lassen Sie bei Feinstaub-Alarm das Auto stehen? Das hat StuggiTV Menschen in der Stuttgarter Innenstadt gefragt.Foto: StuggiTV

Am 15. April endet die zweite Feinstaubalarm-Saison: Bislang hat die Stadt versucht, das Problem mit freiwilligen Appellen an Autofahrer in den Griff zu kriegen. Was halten Menschen in Stuttgart davon? Wollen sie lieber, dass es Fahrverbote gibt? StuggiTV hat sich in einer Video-Umfrage umgehört.

Stuttgart - Am 15. April endet die zweite Feinstaubalarm-Saison. In der Video-Umfrage von StuggiTV ziehen die Stuttgarter Bilanz: Sollte die nächste Feinstaubalarm-Saison, die eventuell im Herbst startet, weiterhin ein freiwilliges Angebot bleiben oder bereits – wie ab 2018 vorgesehen – Fahrverbote für den Großteil der Dieselfahrzeuge beinhalten?

Sehen Sie hier die Umfrage unter den Stuttgartern: