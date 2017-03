Zwei Verletzte in Stuttgart Gewaltsame Auseinandersetzung in S-Bahn gipfelt in Hundeattacke

Von red 14. März 2017 - 21:50 Uhr

In einer S-Bahn der Linie S1 ist es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen.Foto: SDMG

Zwischen einem 24-Jährigen und drei Männern im Alter von 30, 60 und 73 ist es am Dienstagnachmittag zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einer S-Bahn der Linie S1 in Stuttgart gekommen. Zwei Männer wurden dabei verletzt.

Stuttgart - Zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung ist es am Dienstagnachmittag in einer S-Bahn der Linie S1 auf dem Weg zwischen Stuttgart-Hauptbahnhof und Neckarpark gekommen. Dabei wurden zwei Männer von einem Hund attackiert und in den Oberarm gebissen.

Wie die Bundespolizei berichtet, kam es zwischen einem 24-Jährigen, der mit seinen zwei Hunden unterwegs war, und drei Männern im Alter von 30, 60 und 73 Jahren gegen 17 Uhr zu einem Streit. Dieser Streit gipfelte darin, dass der 24-Jährige dem 60 Jahre alten Mann mit der Faust ins Gesicht schlug.

Daraufhin betätigte ein unbeteiligter Zeuge den Notruf, sodass der Zugführer die S-Bahn im Neckarpark stoppte und die Türen verriegelt wurden. Der 73-Jährige bekam eine Panikattacke, dies führte dann wohl dazu, dass die beiden Hunde des 24-Jährigen aggressiv wurden und einer der Hunde den Mann attackierte. Sowohl der 73-Jährige als auch der 30-Jährige wurden von dem Hund in den Oberarm gebissen. Der Senior musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die S-Bahn-Strecke war von 17.15 Uhr bis 17.56 Uhr gesperrt, dies führte zu Behinderungen im S-Bahn-Verkehr.

Die Bundespolizei sowie die Landespolizei waren mit jeweils zwei Streifen vor Ort. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Dazu werten die Beamten die Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn aus.