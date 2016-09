Zwei Verletzte in Karlsruhe Lastwagen prallt auf Straßenbahn

Bei einem Wendemanöver in Karlsruhe kracht ein Lastwagen in eine Straßenbahn und richtet dabei einen hohen Sachschaden an. Zwei Menschen werden bei dem Unfall verletzt.





Karlsruhe - Ein Lastwagen ist in Karlsruhe in eine Straßenbahn gekracht und hat einen Sachschaden von rund 430.000 Euro verursacht. Beide Fahrzeuge verkeilten sich bei dem Unfall in der Nacht zum Dienstag ineinander und die Straßenbahn wurde aus den Gleisen gehoben, wie die Polizei mitteilte.

In der nur mit wenigen Fahrgästen besetzten Bahn wurden eine 51 Jahre alte Frau und ein 42-jähriger Mann durch Glassplitter leicht verletzt. Zu dem Zusammenstoß kam es, als der Lastwagenfahrer sein Gefährt mitsamt Anhänger wenden wollte. Der 60-Jährige und die 28 Jahre alte Straßenbahnfahrerin blieben unverletzt.