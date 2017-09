Zwei Unfälle in Hemmingen Mädchen und vier Erwachsene verletzt

Von bin 26. September 2017 - 12:29 Uhr

Bei zwei Unfällen in Hemmingen wurden fünf Personen verletzt, darunter ein Mädchen. Foto: dpa

Bei zwei Unfällen in Hemmingen sind fünf Personen verletzt wurden. Ein sechsjähriges Mädchen wurde mit ihrem Fahrrad von einem Auto erfasst und musste ins Krankenhaus.

Hemmingen - Bei zwei Unfällen gab es insgesamt fünf Verletzte. Ein sechsjähriges Mädchen musste am Montag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 16:35 Uhr in der Pfarrgasse in Hemmingen in einen Unfall verwickelt worden war. Während ein 53 Jahre alter Ford-Fahrer Richtung Eisgasse unterwegs war, fuhr das Kind mit seinem Fahrrad beim Polizeiposten plötzlich auf die Fahrbahn und wurde von dem Auto erfasst. Sie trug keinen Helm, Schaden 600 Euro.

Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte forderte davor ein Unfall am Montag gegen 14 Uhr. Eine 40 Jahre alte Land-Rover-Fahrerin wollte auf der Straße von Hemmingen inach Münchingen in einen Feldweg einbiegen. Da sich dort aber noch ein Traktor befand, musste sie abbremsen und sogar auf der Kreisstraße anhalten. Ein hinter ihr fahrender 41-Jähriger mit mit seinem Dacia an, eine 63 Jahre alte BMW-Fahrerin fuhr auf seinen Wagen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den Land Rover geschoben. Die 63-Jährige sowie ihre 60 Jahre alte Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Darüber wurden die 40 Jahre alte Land-Rover-Fahrerin und der 41-jährige Dacia-Fahrer leichte verletzt. Der BMW und der Dacia mussten abgeschleppt werden. Schaden rund 11 000 Euro.