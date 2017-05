Zwei Taxis stoßen zusammen Fahrgast stirbt in Hamburger Altstadt

Von red/dpa 04. Mai 2017 - 08:34 Uhr

Bei einem schweren Unfall mit zwei Taxis ist am Donnerstagmorgen am Hamburger Ballindamm ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt.





3 Bilder ansehen

Hamburg - Beim Zusammenstoß zweier Taxis ist ein Fahrgast in der Hamburger Altstadt ums Leben gekommen. Bei dem Unfall wurden am Donnerstagmorgen drei weitere Männer schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Taxifahrer ohne Gäste war demnach in falscher Richtung unterwegs und kollidierte mit einem anderen Taxi, in dem sich drei Menschen befanden. Ein Fahrgast starb noch am Unfallort. Der Fahrer und ein weiterer Gast wurden schwer verletzt befreit. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Das Alter der Unfallbeteiligten war noch nicht bekannt.

Der Ballindamm, wo sich der Unfall ereignete, wurde in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer müssten sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen, so der Sprecher.