Rems-Murr-Kreis Autofahrer soll Zwölfjährige und Vater absichtlich gerammt haben

Von wei 13. März 2017 - 11:42 Uhr

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Unfall in RudersbergFoto: geschichtenfotograf.de

Ein 23-Jähriger soll laut der Polizei in Rudersberg ein Motorrad gerammt und dessen Fahrer und seine zwölfjährige Sozia schwer verletzt zurückgelassen haben. Zeugen des Unfalls werden gesucht.

Rudersberg - Die Polizei wirft einem 23 Jahre alten Audi-Fahrer vor, am Sonntagmittag in der Nähe von Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht und dann geflohen zu sein. Schon als der Audi des mutmaßlichen Unfallverursachers gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße von Welzheim in Richtung Rudersberg zu einer Gruppe von drei Motorrädern aufschloss, soll es laut dem Polizeibericht zu „Nötigungen und Gefährdungen durch den Audi-Fahrer“ gekommen sein.

Hat der Audi-Fahrer das stehende Motorrad absichtlich gerammt?

Nachdem die Biker den Audi überholt hatten, hielt in Rudersberg ein Motorradfahrer aus der Gruppe, ein 43-jähriger Hondafahrer mit seiner zwölfjährigen Tochter auf dem Rücksitz, an einem Zebrastreifen auf der Höhe des Schulzentrums an. Dort geschah das Unglaubliche: Laut der Polizei beschleunigte der Audi-Fahrer sein Auto, rammte das Motorrad und schob es mehrere Meter vor sich her. Dann soll er rückwärts gefahren und gegen das Motorrad eines 54-Jährigen aus der Gruppe gefahren sein, bevor er mit seinem Auto von der Unfallstelle floh.

Die Polizei sucht Zeugen des schweren Unfalls bei Rudersberg

Den 43-jährigen Hondafahrer und seine zwölf Jahre alte Sozia ließ der mutmaßliche Unfallverursacher mit schweren Verletzungen zurück. Zeugenaussagen führten die Polizei aber auf die Spur des 23-jährigen Audi-Fahrers. Die Ermittler fanden den beschädigten Audi vor der Wohnung des Mannes, zogen seinen Führerschein ein und veranlassten einen Bluttest. Laut einem Polizeisprecher besteht angesichts der Schilderungen der Motorradfahrer zumindest der Verdacht, der 23-jährige könnte unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen haben. „Bis das Ergebnis des Tests vorliegt, können aber Wochen vergehen“, so der Polizeisprecher.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte, ob möglicherweise Absicht im Spiel war und wie sich die Motorradfahrer vor dem Unfall verhalten haben. Dazu werden dringend Zeugen gesucht, denen der graue Audi oder die Motorräder zwischen Welzheim und Rudersberg und später in Rudersberg aufgefallen sind. Hinweise an die Telefonnummer 07904/9426-0.