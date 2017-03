Zwei Konzerte in der Schleyerhalle Metallica kommen nach Stuttgart

Von red 16. März 2017 - 11:26 Uhr

Metallica kommen im Rahmen ihrer soeben angekündigten Europatournee auch nach Stuttgart und nach Mannheim.Foto: Universal

Metallica kündigen eine Europatournee an: Im Rahmen ihrer „Hardwired ... To Self-Destruct“-Konzertreise tritt die Band in Mannheim und dann in Stuttgart auf. Karten sind in Kürze erhältlich.

Stuttgart - Seit Donnerstag ist es offiziell: Metallica kommen nach Europa und werden im Rahmen ihrer „World Wired“-Tour auch in Deutschland zu sehen sein. Die Europatournee startet am 4. September in Amsterdam und führt die Band am 14. September nach Köln, dem ersten Halt in Deutschland. Fans in Süddeutschland müssen sich allerdings noch etwas länger gedulden. Am 16. Februar 2018 ist ein Konzert in der SAP Arena in Mannheim geplant, am 7. und 9. April 2018 stehen Auftritte in der Stuttgarter Schleyerhalle auf dem Programm. Metallica spielen in insgesamt 38 Städten, das letzte Europakonzert findet am 11. Mai 2018 in Helsinki statt.

Mehr zum Thema

Zur Konzertkarte gibt es das aktuelle Metallica-Album gratis

Die Tickets sind ab dem 24. März 2017 an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Zu jedem über offizielle Wege gekauften Ticket erhalten Konzertbesucher das Album „Hardwired… To Self-Destruct“ gratis als digitale oder physische Standardversion.

Mit „Hardwired… To Self-Destruct“ haben Metallica sich 2016 zurückgemeldet und es auf Platz eins der offiziellen deutschen Albumcharts geschafft. sowie Platin erreicht. Zudem wurden James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo jetzt für zwei Echos nominiert: Für ihr aktuelles Album „Hardwired… To Self-Destruct“ sind Metallica in den Kategorien „Album des Jahres“ und „Band International“ im Rennen um den wichtigsten Deutschen Musikpreis. Ab Freitag gibt es die Single „Now That We’re Dead“ im Radio zu hören.