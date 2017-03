Zwei Fantas zurück in Stuttgart Dieselfahrer Thomas D. beklagt „vorgespielte Tatsachen ohne Orgasmus“

Von Uwe Bogen 09. März 2017 - 22:18 Uhr

Michi Beck (links) und Thomas D. am Donnerstagabend mit einem Fan in der Karlspassage.Foto: Klaus Schnaidt

Coole Burschen sind sie geblieben: Thomas D. und Michi Beck von den Fantastischen Vier haben sich mit 20 Fans in der Karlspassage ohne Allüren getroffen. Wir sprachen mit ihnen über Heimatgefühle, Dieselfahrverbote und den Fall Großkreutz.

Stuttgart - „Die haben uns alle was vorgespielt - und es war kein Orgasmus!“ Der zu allen Fans überaus freundliche Thomas D., der am Donnerstagabend in der Karlspassage von Breuninger zu jedem Selfie und zu jeder Videobotschaft bereit ist, kann auch anders. Er kann auch laut und wütend werden.

Mit „die“ meint der 48-Jährige die Politik, die Wirtschaft - halt alle, von denen er sich beim Abgasskandal als Diesel-Fahrer hinters Licht geführt fühlt. Auch er, sagt der Rapper, habe sich einen Diesel gekauft, weil er dachte, dies sei für die Umwelt besser. Nun muss er vom Gegenteil hören und fühlt sich „verarscht“, wie er bei seinem Besuch in der Heimat auf Bezahlung, ähm, auf Einladung von Marc O’Polo und Breuninger poltert. Dass eine Stadt wie Stuttgart angesichts der Feinstaubbelastung handeln müsse, kann er gut verstehen. Es ärgert ihn allerdings, „dass wir Dieselfahrer die Dummen sind“.

Die beiden Fantas sind als Designer nach Stuttgart gekommen

Dabei besitzt der Stuttgarter, der seit vielen Jahren mit seiner Familie und mit Freunden in einem Gutshof in der Eifel lebt, einen neuen Diesel und wäre vom Fahrverbot im kommenden Jahr gar nicht betroffen. Künftig fahre er halt nicht mehr so oft in den Stuttgarter Kessel, sagt er. Die Landluft sei ja auch viel besser. Dabei kommt er gern in die alte Heimat, wie er schmunzelnd erklärt, diesmal aus – ganz im Wortsinn gemeint – ersichtlichem Grund. Den PR-Auftritt als Designer eines limitiertem Sweatshirts hat er genutzt, um den Optiker seines Vertrauens aufzusuchen – und der befindet sich in Stuttgart. „In der Eifel haben wir solche Läden nicht“, sagt er.

Mit der Brille ist nun alles wieder klar – nur mit den Ohren nicht. Nach dem Meet & Greet mit 20 Gewinnern plus deren Begleitung ließ er den Kollegen Michi Beck allein in den People-Club ziehen, wo dieser bei einer exklusiven Veranstaltung in der Nacht zum Freitag für noch mehr Gewinner und Gäste des Sponsors auflegen wollte. 27 Jahre auf der Bühne mit den Fantas haben das Gehör von Thomas D. in Mitleidenschaft gezogen, so dass er nachts in keine Clubs mehr geht. „Da rauscht es nur in meinen Ohren, und ich versteh nix“, erklärt er.

Viele Fans sind sehr jung

Michi Beck, der in Berlin wohnt, kommt öfter nach Stuttgart, wo auch seine Frau herkommt. In der alten Heimat legt er regelmäßig auf. Viel Zeit nimmt er sich in der Karlspassage im Bereich der künftigen Sansibar, um alle Wünsche der Gewinner humorvoll und sympathisch zu erfüllen. Der 49-Jährige freut sich, wie jung viele Fans sind. Der Nachwuchs im Publikum scheint gesichert. Selbst ist Michi VfB-Fan. Wir sprechen ihn auf Kevin Großkreutz an. „Ich war nie ein Fan von seiner Spielweise“, sagt Beck. Respekt zollt er ihm für dessen Verhalten bei der VfB-Pressekonferenz, bei der er unter Tränen seine Fehler in jener berühmt gewordenen Nacht im Stuttgarter Städtle eingeräumt hat. „Wenn man schon mit Jungs in den Puff geht“, findet der Rapper, „darf man sich dabei nicht erwischen lassen.“

Unser Gespräch dreht sich um Heimatgefühle. Thomas D. ist stolz auf die „Wutbürger“ im Kampf gegen Stuttgart 21. Das Schwäbische liebt er auch in der Eifel, wie er versichert. Doch bei der Anfrage des Fanclubs von Äffle und Pferdle, ob er die Petition für eine Fußgängerampel mit den Zeichentrickstars unterschreiben wolle, hat er sich an den Kopf gelangt. „Sag mal, habt ihr keine anderen Probleme in Stuttgart?“, fragt er. Da spricht Thomas D. doch lieber über den Diesel-Skandal – über vorgespielte Tatsachen ohne Orgasmus.