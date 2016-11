Zuschauerbilanz der zweiten Ligen VfB nur Zweiter in Europa

Von Joachim Klumpp 09. November 2016 - 09:41 Uhr

Der VfB hat in der Mercedes-Benz-Arena fast immer eine volle Hütte.Foto: Baumann

Wer hat die meisten Fans der zweiten Liga? Nicht der VfB. Die Stuttgarter liegen europaweit nur auf dem zweiten Platz – knapp hinter Newcastle United. Die Engländer bringen es bisher auf 50 618 Fans im Schnitt. Aber das kann sich noch ändern.

Stuttgart - Ganz Deutschland staunt über den Zuschauer-Boom beim VfB – trotz des Abstiegs aus der Bundesliga strömen die Fans in Scharen in die Mercedes-Benz-Arena. 55 160 Besucher kamen am vergangenen Sonntag, einem trüben Herbsttag, gegen den Tabellenvorletzten Arminia Bielefeld. Der Schnitt stieg damit auf bisher 49 568 Besucher. Das ist Spitze – aber nicht in Europa. Denn da hat zweitligaweit betrachtet Newcastle United knapp die Nase vorne. Der Absteiger aus der Premiere League konnte bisher 50 618 Zuschauern im Schnitt begrüßen. Wie sehr die beiden zweiten Ligen in Deutschland (Schnitt 21 191) und England (19 618) auf dem Kontinent dominieren, zeigt ein Blick in die anderen Länder. Die fallen in den zweiten Ligen schon ganz deutlich ab.

Mehr zum Thema

Siehe Spanien. Dort führt die Zuschauerstatistik Real Saragossa an, das aber bereits etwa zwei Drittel weniger Besucher aufweist, als der VfB oder die „Magpies“ aus dem Nordosten Englands. 16 774 Zuschauer kommen da im Schnitt, knapp mehr als beim FC Bari (15 467), dem führenden Club in Italiens Unterhaus. Dahinter rangieren in dieser Wertung die Hibernians aus Edinburgh in Schottland (15 204), NAC Breda (13 308) in den Niederlanden, Royal Antwerpen (11 725) in Belgien. Und auch die 9909 Zuschauer des Erstliga-Absteigers FC Zürich in der Schweiz können sich noch sehen lassen – auch wenn sie gegenüber den To-Werten schon deutlich abfallen. Aber die Schweiz ist eben auch nicht England oder Deutschland.

Der VfB hat das größere Stadion

Da geht das Wettrennen weiter. Und der VfB-Profi Florian Klein betonte in diesem Zusammenhang dieser Tage: „Unsere Fans sind durchaus ein Faktor, um eine erfolgreiche Saison zu spielen, denn sie beflügeln und motivieren uns.“ In erster Linie natürlich bei der Zielsetzung Aufstieg. Sollte der eintreffen, wird wohl auch Zweitligarekord an die Schwaben gehen. Denn während Newcastle mit einer Kapazität von 52 409 im St. James Park schon fast das Ende der Fahnenstange erreicht hat, beistzt der VfB in der Mercedes-Benz-Arena (Fassungsvermögen 60 449) noch etwas Luft nach oben.

Mal sehen, wer am Saisonende in dieser Statistik die Nase vorne hat.