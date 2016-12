Deutsche Außenpolitik 2017 Nehmen, wie sie sind

Von Christoph Reisinger 31. Dezember 2016 - 06:00 Uhr

Auch wenn er nicht zum Schwert greift, stellt Russlands Präsident Wladimir Putin die deutsche Außenpolitik vor schwierige Aufgaben. Das Bild zeigt ihn mit einem Schwert, das in einem Spielfilm zum Einsatz kam.Foto: dpa

Klarere Vorstellungen von den eigenen Interessen, mehr Wertschätzung für die europäische Einigung – damit wäre Deutschland am ehesten für die außenpolitischen Herausforderungen gewappnet. Die werden 2017 größer, erwartet StN-Chefredakteur Christoph Reisinger.

Stuttgart - Der Blick nach draußen verrät: 2017 wird ein Jahr, in dem die Zumutungen wachsen. Was die Sache verschärft: Sie werden gerade dort zunehmen, wo es Deutschland besonders heftig spürt.

Was daraus entsteht, hängt stark von den Reaktionen hierzulande ab. Wenn die Lage schwieriger wird, sind gereizte Aufwallung oder Panik besonders fehl am Platz. Hilfreich wäre eine souveräne Gelassenheit, die sich aus dem Wissen um den Wert des demokratischen Rechtsstaats speist, und ein unideologisches, aus historischen Erfahrungen hergeleitetes Bewusstsein dafür, was die Interessen dieses Landes sind.

Damit lässt sich ertragen, dass die EU eine für Deutschland teure und nervenaufreibende Veranstaltung bleiben wird. Es gilt, endlich wieder den Blick dafür zu schärfen, dass alle früheren Modelle europäischer Ordnung sehr viel schlechter funktioniert haben. Und dass es eine Tatsache ist, dass kein einziges EU-Land im Alleingang Herausforderungen wie Massenwanderung, Klimawandel oder Terrorismus in den Griff bekommen wird. Weshalb alles im deutschen Interesse liegt, was die EU handlungsfähiger macht.

Vor besonders schwierigen Aufgaben steht Deutschland im Umgang mit seinen wichtigsten Partnern und Nachbarn. Nicht auszuschließen, dass Frankreich 2017 eine ziemlich hässliche Regierung bekommt. Aber selbst in diesem Fall werden die Beziehungen zu Frankreich eine Schlüsselrolle für die Stabilität in Europa und auch für Deutschlands Spielräume innerhalb der EU spielen. Das heißt, Bundestag und Bundesregierung machen alles falsch, wenn sie sich – wie 2016 im Fall der Wahlen in den USA – überraschen lassen und nicht schon überlegen, wie ein gedeihliches Miteinander auch unter schwierigeren Vorzeichen gelingen kann.

Zeit, sich konstruktive Gedanken zu machen

Und was die USA angeht: Da wird es höchste Zeit, den Cocktail aus Trump-Hysterie, Verachtung und Schmollen über die Wahlentscheidung der Amerikaner zur Seite zu stellen und sich konstruktive Gedanken zu machen, wie Deutschland seine Interessen im Zusammenspiel mit diesem sperrigen Präsidenten am besten wahren kann. Interessen, die dadurch definiert sind, dass das Bündnis mit Amerika die mit Abstand stärkste Garantie der nationalen Sicherheit bleibt und die Amerikaner die wichtigsten Handelspartner der Deutschen sind. Also muss es Richtschnur deutscher Politik im nächsten Jahr sein, hartnäckig für eine starke Nato und für ein gemeinsames Verständnis von Handelsbeziehungen zu werben.

Weniger werden auch die Zumutungen nicht, die von Wladimir Putin oder Recep Tayyip Erdogan ausgehen. Aber auch daran führt kein Weg vorbei: Russland als stärkste Macht in Europa und die Türkei, mit der Deutschland auf besonders vielfältige Weise verbunden ist, haben großen Einfluss auf Weltgegenden und auf Themen, die Wohl und Wehe der Deutschen stark beeinflussen. Das immer noch Verbindende, etwa in der Energiewirtschaft oder in den Kulturbeziehungen, weiterentwickeln, die eigenen Werte nicht verraten – das muss konsequent den Umgang mit diesen Staaten prägen.

Da bleibt wenig Platz für Gefühligkeit in der deutschen Außenpolitik – für Phänomene wie den Obama-Kult vieler Deutscher in dessen Wahl- und Startphase als Präsident. Es heißt, die anderen zu nehmen, wie sie sind. Das gelingt am leichtesten mit klaren Vorstellungen, wer Deutschland in der Welt sein soll. Anders gesagt: mit politischer Reife. Im Wahljahr 2017 bekommen die Deutschen reichlich Gelegenheit zu zeigen, dass sie und ihre Demokratie diese Reife besitzen.

