Zum zehnten Geburtstag seines Sohnes Rapper Marteria zeigt sich als stolzer Papa

Von (hom/spot) 13. Juli 2017 - 22:29 Uhr

Da ist aber jemand mächtig stolz auf seinen Sohn. Marteria hat auf Instagram einen coolen Familien-Schnappschuss veröffentlicht. Eine Besonderheit, private Einblicke gibt der Rapper nämlich selten.

Auf der Bühne gibt sich Marteria (34, "Roswell") gerne als harter Rapper. Aber wenn es um seinen Sohn Louis geht, zeigt er sich auch mal von seiner weichen Seite. Auf Instagram postete Marteria, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, nun ein gemeinsames und vor allem seltenes Foto mit seinem Sohn. Der Anlass: Louis feiert seinen zehnten Geburtstag.

Es sieht so aus, als hätte Marteria Sohnemann Louis gerade von der Schule abgeholt. Über eine Schulter hängt dem "Roswell"-Rapper nämlich der Schulranzen seines Sprösslings. Beide tragen einen grauen Kapuzenpulli und Schirmmütze. Zu dem süßen - sorry - coolen Foto schreibt Marteria: "10 Jahre, oh mein Gott. luv u Louis". Wie sehr dem Rapper sein Sohn am Herzen liegt, hat er auch in der Vergangenheit schon musikalisch bewiesen. Die Songs "Louis" und "Gleich kommt Louis" auf den Alben "Zum Glück in die Zukunft" und "Zum Glück in die Zukunft II" sind ihm gewidmet.