Zum Anschlag in Hamburg Niels Ruf provoziert wieder mit geschmacklosem Tweet

Von (rto/spot) 30. Juli 2017 - 19:18 Uhr

Kann es einfach nicht lassen: Niels Ruf Foto: Imago / Future Image

Er hat es schon wieder getan: Niels Ruf twittert eine ganze Reihe geschmackloser Witze zum Anschlag in Hamburg.

Moderator Niels Ruf (44) ist für sein loses Mundwerk bekannt. Immer wieder macht er vor allem durch geschmacklose Witze von sich reden. Er lebt von der Provokation - ohne Rücksicht auf Verluste. Nun twittert er sich mit einer ganzen Reihe von pietätlosen Witzen zum Anschlag in Hamburg erneut ins Abseits.

In seinem ersten Tweet am Samstagmittag schreibt Ruf: "Bei Edeka in Hamburg kann man neuerdings sogar mit dem Leben bezahlen! #IslamicPaymentSolutions #Islamist". Damit bezieht sich Ruf auf die schrecklichen Ereignisse vom vergangenen Freitag, die sich in einem Edeka-Supermarkt in Hamburg abspielten. Ein 26-jähriger Islamist hatte wahllos auf Menschen eingestochen, mehrere wurden verletzt, ein Mann getötet.

Doch damit nicht genug. Kurze Zeit später nach dem ersten Tweet, schickte Ruf gleich einen zweiten hinterher: "Da erzählt man den Muslimen immer, dass sie sich von den Deutschen mal 'ne Scheibe abschneiden sollen. Und dann macht's einer..." Und: "Wenn das so weitergeht, können wir Hamburger in Zukunft nicht mehr in ihre Heimat abschieben: Zu unsicher. #Islamist"

Nicht der erste Witz, der völlig daneben geht

Der Moderator Ruf kam im vergangenen Jahr vor allem durch seinen fragwürdigen Tweet zum Tod von Roger Cicero (1970-2016) in die Schlagzeilen. Viele empfanden sein Verhalten damals pietätlos und distanzierten sich von ihm, so auch sein damaliges Management.