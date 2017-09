Bundestagswahl 2017 Die Grünen denken nun intensiv an Jamaika

Von Bärbel Krauß 24. September 2017 - 18:20 Uhr

Die Partei hat im Bundestagswahlkampf mit großer Geschlossenheit gekämpft. Diese Einigkeit braucht sie jetzt auch weiter. Zu einem Zweierbündnis wird es wohl nicht reichen, Jamaika ist eine Option. Nun werden die Möglichkeiten einer Sondierung sondiert.





Berlin - So, das war’s mit Bangen und Hoffen. Es ist 18 Uhr, und das Wahlergebnis flimmert über die Fernsehschirme. Die Grünen haben ihre Wahlziele nicht ganz erreicht. Aber sie sind so nah dran, dass die Stimmung bei der Wahlparty im Vollgutlager ziemlich gut ist. Die Grünen wollten im neuen Bundestag dritte Kraft werden, zweistellig und damit besser abschneiden als mit dem Steuerwahlkampf und der Festlegung auf Rot-Grün vor vier Jahren. Dass sie das alles schaffen, ist zwar am Beginn dieses Wahlabends noch nicht ganz sicher. Aber sie haben auf den letzten Metern mehr herausgeholt, als die Umfragen versprochen haben.

Gemessen am Wahlergebnis von vor vier Jahren, haben sie zugelegt. Das ist ein Erfolg, den viele Parteifreunde den Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir zuletzt nicht mehr zugetraut haben.

Regierungsbeteiligung ist in Reichweite

Dass es zu einer Regierungsbeteiligung kommt, was das wichtigste Wahlziel war, ist jetzt in Reichweite. Und mehr noch: Selbst wenn es am Ende des Wahlabends nur für eine unbeliebte Jamaika-Koalition reicht, ist das mit einem Stimmenzuwachs im Rücken leichter zu bewältigen. Wenn es für ein Zweierbündnis mit der Union – eine Mehrheit mit der SPD ist seit langem aussichtslos – am Ende nicht reicht, dann scheitert es weniger an der Schwäche der Grünen, und mehr an den Verlusten der Union. Das ist für die Ökopartei mehr als ein schwacher Trost.

Nicht nur bei der Wahlparty im Vollgutlager in Neukölln ist die Stimmung trotz dem allgemeinen Entsetzen über den Wahlerfolg der AfD ziemlich gelöst. Auch im nahen Mercure-Hotel, wo der Parteivorstand und Mitglieder des Parteirats seit 16 Uhr beraten, sind die Mienen entspannt. Nicht mehr allzuviele Spitzengrüne haben wirklich geglaubt, dass sie dem „Überraschungscoup“, den Katrin Göring-Eckardt beim Parteitag vor einer Woche noch einmal beschworen hat, so nahe kommen werden. Monatelang lagen Grüne, Linke, FDP und AFD in den Meinungsumfragen so nah beieinander, dass jede Partei auf ein Fotofinish hoffen konnte. Aber im Laufe der Wochen sind in den eigenen Reihen die Zweifel gewachsen, dass die Grünen am Ende das Rennen machen. Der Wind, der der AfD wachsenden Auftrieb versprach, blies den Grünen mit ihrem Wahlprogramm für eine flüchtlingsfreundliche Politik, Klimaschutz, Kohleausstieg und eine Wende in der Autopolitik schließlich hart ins Gesicht.

So geschlossen gekämpft wie selten

Dabei hat die Partei geschlossen wie selten gekämpft. Es gab keine Festlegung auf einen Koalitionspartner und keinen Ausschluss von Bündnisoptionen, die am Ende nur den politischen Spielraum einengen. Die Grünen haben keine Maximalforderungen zur roten Linie für Koalitionsgespräche erklärt, sondern Ziele fixiert, der sie bei einer Regierungsbeteiligung nah kommen wollen.

Sechs Wochen tourten Özdemir und Göring-Eckardt mit ihrem Realo-Kurs durch die Republik; sie berichteten von guter Stimmung und vollen Sälen. Anders als in manchen Kampagnen zuvor, ging den Grünen auch nicht kurz vor Schluss die Puste oder das Geld aus. Freitag und Samstag flitzten Özdemir und Göring-Eckardt noch einmal im Schnellgang durch alle 16 Bundesländer. „Ich hoffe, dass das Ergebnis besser ist als die Umfragen – also zweistellig“, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei der Stimmabgabe in seinem Heimatort Laitz. So viel Optimismus hatten nicht mehr viele. Jetzt aber sind die Grünen gestärkt. Mit einem Stimmengewinn im Rücken wird die die Parteispitze bald signalisieren, dass sie sich Sondierungsgesprächen nicht verweigern wird, selbst wenn nur eine Jamaika-Koalition realisierbar ist. Am Montag beraten die Gremien, die neue Bundestagsfraktion wird dann auch erstmals zusammentreffen. Am Samstag soll ein Länderrat den Sondierungskurs festlegen. Das Ziel: Als potenzieller Koalitionspartner möglichst viel grüne Politik durchsetzen, und am Ende der Verhandlungen die eigene Basis vom Regieren überzeugen.