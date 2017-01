Zugefrorener Neckar in Stuttgart Polizei holt Schüler vom Eis

Von Christine Bilger 25. Januar 2017 - 08:58 Uhr

Schön, aber auch ganz schön gefährlich: Polizei und Ordnungsamt warnen davor, Eisflächen zu betreten. Verboten ist es ohnehin.Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Acht Kinder haben sich am Dienstag in Gefahr begeben: Sie hatten sich in Untertürkheim auf den zugefrorenen Neckar gewagt. Die Polizei schritt ein.

Stuttgart - Am Treppenabgang zum Neckarufer in Untertürkheim flattert seit Dienstag Absperrband der Polizei. An der Straße zum Ölhafen haben Einsatzkräfte dieses Warnsignal hinterlassen, um weitere Schüler von leichtsinnigen Ausflügen abzuhalten. Am Dienstag mussten Beamte einschreiten und acht Schüler der angrenzenden Schulen vom Eis des teilweise zugefrorenen Neckars holen.

In der Schule steht das Thema am Mittwoch auf dem Stundenplan

Die Kinder hätten sich dann eine Standpauke über die Gefahren anhören müssen, die sie bei ihrem Ausflug in Kauf genommen hatten. „Es ist eine Sache, auf einem See ins Eis einzubrechen, da steht das Wasser. Aber der Neckar hat eine Strömung, das ist schon deutlich gefährlicher“, betont ein Sprecher der Polizei.

Fünf der Kinder schickte die Polizei nach Hause, mit drei fuhr sie in die Schule. Dort soll das Thema am Mittwoch aufgegriffen und die Schüler erneut auf die Gefahren hingewiesen werden. Schließlich stehen zwei Schulen, die Linden-Realschule und das Wirtemberg-Gymnasium in unmittelbarer Ufernähe.