Zu Gast in Koblenz Stuttgarter Kickers im Liveticker

Von red 09. September 2016 - 05:00 Uhr

Die Stuttgarter Kickers gastieren am Samstagnachmittag (14 Uhr) bei der TuS Koblenz. Ob die Blauen den zweiten Auswärtssieg in Folge holen können, erfahren Sie hier im Liveticker.

Stuttgart - Wenn die Stuttgarter Kickers am Samstagnachmittag bei der TuS Koblenz gastieren, ist es das Duell des Absteigers gegen den Aufsteiger. Wenn man sich allerdings die Tabelle der Regionalliga Südwest zu Gemüte führt, sieht man Koblenz mit elf Punkten auf dem vierten Rang, während sich die Blauen mit neun Punkten auf Platz acht befinden.

Außerdem schwimmt Koblenz mit drei Siegen aus den vergangenen drei Spielen zurzeit auf einer Welle des Erfolges. Doch auch die Stuttgarter Kickers scheinen immer besser in Schwung zu kommen. Das Auswärtsspiel in Homburg konnte das Team von Trainer Alfred Kaminski mit 1:0 für sich entscheiden und nun wollen die Kickers das zweite Auswärtsspiel in Folge für sich entscheiden.

Wie sich die Stuttgarter Kickers bei der TuS Koblenz schlagen, erfahren Sie hier im Liveticker.