Zu Gast beim FC Nöttingen Stuttgarter Kickers im Liveticker

Von red 21. Oktober 2016 - 14:55 Uhr

Die Stuttgarter Kickers gastieren am Freitagabend (19 Uhr) beim Tabellenschlusslicht der Regionalliga Südwest, dem FC Nöttingen. Wie sich die Blauen in Nöttingen schlagen, erfahren Sie im Liveticker.

Stuttgart - Turbulente Zeiten bei den Stuttgarter Kickers: Die Blauen kommen nach dem Abstieg in die Regionalliga Südwest nicht so richtig in Fahrt, und nun hat auch noch Sportdirektor Michael Zeyer das Handtuch geworfen.

Für das Team von Trainer Alfred Kaminski geht es am Freitagabend indes zum Tabellenletzten nach Nöttingen. Kaminski glaubt nicht, dass die Personalie Zeyer die Mannschaft beeinflussen wird: „Wir sind gut beraten, uns auf Fußball zu konzentrieren – und das wird das Team auch“.

Ob die Stuttgarter Kickers gegen den FC Nöttingen drei Punkte einfahren können, erfahren Sie hier im Liveticker.