Zu enge Spur in Korntal-Münchingen Autofahrerin und LKW-Fahrer geraten aneinander

Von red/pho 24. November 2017 - 15:36 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu der Konfrontation. Foto: dpa

Weil eine Fahrbahn in Korntal-Münchingen zu eng ist, kommen eine Frau und ein Mann mit ihren Fahrzeugen nicht aneinander vorbei. Am Ende beschimpfen sich beide.

Korntal-Münchingen - Der Polizeiposten Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg), Tel. 0711/839902-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 13 Uhr einen Streit zwischen einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer und einer 43 Jahre alten Autofahrerin in der Hindenburgstraße in Korntal beobachten konnten. Die Frau war in Richtung des Blumhardtwegs unterwegs, während der Lkw-Fahrer auf der Gegenspur rückwärts fuhr.

Mehr zum Thema

Erst wurde gestritten, dann beleidigt

Etappenweise setzte die 43-Jährige nach, da es ihr nicht möglich war, am Lkw vorbei zu fahren. Plötzlich sei der Unbekannte dann jedoch vorwärts los gefahren, ohne nach vorne zu schauen. Hierauf musste die Frau wohl wieder rückwärts fahren und fing dann an zu hupen. Die beiden begannen, sich zu streiten, es folgten gegenseitige Beleidigungen. Als die 43-Jährige wieder in ihren Wagen steigen wollte, näherte sich ihr der Unbekannte und drückte wohl die Autotür, hinter der die Frau stand, gegen sie.

Anschließend setzte der Lkw-Fahrer ein Stück zurück und ließ die Autofahrerin vorbei fahren.