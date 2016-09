Zu arm für den Urlaub Nachfrage in Stuttgarter Waldheimen ist groß

In den Ferien mit Mama und Papa wegfahren – nicht alle Kinder haben diese Möglichkeit. In diesem Jahr ist die Nachfrage in Stuttgarter Waldheimen groß.

Stuttgart - In den Ferien mit Mama und Papa wegfahren - nicht alle Kinder haben diese Möglichkeit. Vor allem Flüchtlinge, aber auch sozial benachteiligte Familien können sich keinen Urlaub leisten. Für sie sind die Ferienangebote in den Stuttgarter Waldheimen eine Alternative. Denn für Besitzer einer Bonuscard übernimmt die Stadt die Kosten. Die Karte erhalten Familien, die etwa Sozialgeld, Sozialhilfe oder Asylbewerbergeld beziehen. Dieses Jahr fällt ihr Anteil besonders hoch aus. „Knapp die Hälfte aller Teilnehmer haben eine Bonuscard“, sagt Hermann Beck vom größten Träger der Waldheime, dem Evangelischen Kirchenkreis Stuttgart. 2015 waren es gerade mal 24,8 Prozent, 2008 13,6 Prozent.

Erklären lässt sich der Anstieg in diesem Jahr vor allem damit, dass die Waldheime mehr Plätze für Flüchtlingskinder bereitstellen. „Etwa dreimal so viel wie im Vorjahr“, sagt Beck. Wichtigste Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass die Kinder deutsch sprechen können. „Die Integration funktioniert gut“, sagt Lenka Sichtova, eine der hauptamtlichen Leiterinnen der drei Arbeiterwohlfahrt-Waldheime. Dazu trügen auch die sieben Flüchtlinge bei, die sich als Betreuer engagieren. „Das ist praktisch, sie können für die Eltern übersetzen.“