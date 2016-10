Zoo von Pjöngjang Schimpanse zündet sich Kippen selbst an

Von red/AP 20. Oktober 2016 - 13:37 Uhr

In anderen Teilen der Welt würde das Schauspiel für Empörung sorgen – nicht so in Nordkorea. Im Zoo von Pjöngjang pafft ein Schimpanse täglich eine Schachtel Zigaretten. Den Besuchern gefällt’s.





Pjöngjang - Der kürzlich wiedereröffnete Zoo in Pjöngjang hat einen neuen Star: Azalea, den rauchenden Schimpansen. Das 19 Jahre alte Weibchen paffe eine Packung am Tag weg, inhaliere den Rauch aber nicht, berichtete der Zoo in der nordkoreanischen Hauptstadt. Azalea könne sich ihre Glimmstängel sogar selbst anstecken. Wenn ihr Trainer ihr ein Feuerzeug zuschmeiße, habe sie damit kein Problem. Azalea sei es auch gelungen, ihre Kippe mit einer anderen, bereits brennenden Zigarette anzuzünden.

An vielen Orten der Welt würde eine solcher Anblick einen Aufschrei der Empörung nach sich ziehen - nicht so in Nordkorea. Die Besucher reagieren meistens lachend, wenn sie den paffenden Schimpansen - einen von zweien - erblicken. Vom Trainer animiert berührt der dann auch noch seine Nase, verbeugt sich und legt eine kleine Tanzeinlage hin.

Zoo von Kim Il Song 1959 gegründet

Der Zoo, der erst im Juli wieder eröffnet worden war, zieht täglich Tausende Besucher an. Er bietet eine Menge Attraktionen, von typischen Zoobewohnern wie Elefanten, Giraffen, Pinguinen und Affen bis hin zu einem Naturhistorischen Museum, in dem auf Monitoren die Entstehung des Sonnensystems und des Lebens auf der Erde gezeigt wird.

Eine andere für viele Besucher überraschende Attraktion ist der Hunde-Pavillon, in dem sich etliche Rassen tummeln - vom Deutschen Schäferhund bis zu Shih Tzus. Darüber hinaus gibt es in dem Tierpark auch andere von Trainern dressierte Tiere, die Tricks vorführen, darunter ein Affe, der Dunkings mit einem Basketball zeigt. Zu sehen sind auch Tauben, die umherfliegen und dann auf einer Frau landen, die auf einer Indoor-Bühne Schlittschuh läuft. Und Hunde, die so tun, als ob sie an einer Rechentafel subtrahieren und addieren könnten.

Die Renovierung des Zoos hatte 2014 begonnen. Der nordkoreanische Präsident Kim Jong Un wollte beeindruckende Monumente und moderne Freizeitzentren in der Hauptstadt schaffen. Gegründet wurde der Zoo 1959, als Kim Il Song, der erste Präsident des Staats und Großvater vom jetzigen Machthaber, den Bau am Stadtrand angeordnet hatte. Damals gab es erst einmal nur 50 Dachse.