Zoo in Kuala Lumpur Panda-Familie feiert Geburtstag

Von red 23. August 2017 - 17:56 Uhr

Party im Zoo: Am Mittwoch feierte die dreiköpfige Panda-Familie aus dem Zoo „Negara“ in Kuala Lumpur Geburtstag. Zur Feier gab es Bambus-Kuchen. Sehen Sie hier die Bilder.





Kuala Lumpur - Im Zoo „Negara“ in Kuala Lumpur (Malaysia) gibt es Grund zur Freude: Die beiden Riesenpandas Liang Liang und Xing Xing wurden am Mittwoch elf Jahre alt. Ihren Geburtstag feiern sie zusammen mit dem ihrer Tochter Nuan Nuan, die am 18. August 2015 geboren wurde.

Zur Feier des Tages gab es für die Familie einen aus Bambus und Eis gefertigten Geburtstagskuchen. Die Besucher des Zoos bekamen bis zu 30 Prozent günstigere Eintrittspreisen am Tag des „Giant Panda Birthday“, heißt es auf der Website von „Negara“.

Panda-Paar ist Leihgabe von China

Das Panda-Paar Liang Liang und Xing Xing sind eine Leihgabe, die Malaysia 2014 von China erhielt. Die Familie lebt seitdem im Riesenpanda Conservation Center des Zoos „Negara“ in Kuala Lumpur (Malaysia).

