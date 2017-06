Zollernalbkreis Lottospieler knackt den Jackpot

Von red/dpa 06. Juni 2017 - 17:22 Uhr

Ein Lottospieler aus dem Zollernalbkreis hat alle Zahlen richtig getippt.Foto: dpa

Baden-Württemberger scheinen Glück im Spiel zu haben: Bereits zum achten Mal ist ein Millionengewinn in diesem Jahr in das Bundesland gegangen.

Stuttgart - Ein Tipper aus dem Zollernalbkreis hat mehr als eine Million Euro im Lotto gewonnen. Wie Lotto Baden-Württemberg am Dienstag mitteilte, hatte er bei der Samstagsziehung den Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77 geknackt. Auf seinem Spielschein stand demnach die siebenstellige Gewinnzahl 3185926 – exakt die Richtige. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei eins zu zehn Millionen.

Wer der Glückspilz ist, war den Angaben zufolge noch unklar. Er gab den Spielschein mit einer Kundenkarte in einer Annahmestelle im nördlichen Kreisgebiet ab, hieß es. Es ist bereits der achte Millionengewinn in Baden-Württemberg in diesem Jahr.